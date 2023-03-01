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​Дзюба: «Меня не любят за дрочку? Да они все там дрочат»

01 Марта 2023 • 10:40 Комментировать (2)

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба вспомнил о нашумевшем видео, на котором он занимается самоудовлетворением. Прошло несколько лет, а футболист до сих пор сталкивается с критикой со стороны фанатов.

«За что они [фанаты] меня не любят? За дрочку, условно? Да они все там дрочат. Все мальчики, все люди это делают. Некрасиво, что это попало на видео – я это признаю – но я же не призываю делать это на камеру», - рассказал Дзюба в ходе интервью для канала Нобеля Арустамяна в YouTube.

Контракт с «Локомотивом» Артём Дзюба подписал в феврале. До того момента нападающий три месяца провёл без клубной прописки.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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ингерман
01 Марта 2023 в 10:46
ай зюба блаходаря этим кадрам ты у хфуцболе наусегда.. #аналагавнету.. а можец даже и больше.. А-ха-ха-ха! )))
CELTIC FROST
01 Марта 2023 в 10:44
Да уж, достойная новость для сайта и достойная речуга нашего Рукаки. Короче, "все побежали - и я побежал"))
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