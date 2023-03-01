​Дзюба: «Меня не любят за дрочку? Да они все там дрочат»

Форвард «Локомотива» Артём Дзюба вспомнил о нашумевшем видео, на котором он занимается самоудовлетворением. Прошло несколько лет, а футболист до сих пор сталкивается с критикой со стороны фанатов.

«За что они [фанаты] меня не любят? За дрочку, условно? Да они все там дрочат. Все мальчики, все люди это делают. Некрасиво, что это попало на видео – я это признаю – но я же не призываю делать это на камеру», - рассказал Дзюба в ходе интервью для канала Нобеля Арустамяна в YouTube.

Контракт с «Локомотивом» Артём Дзюба подписал в феврале. До того момента нападающий три месяца провёл без клубной прописки.