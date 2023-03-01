Тарасов рассказал, как относится к натурализации Клаудиньо и Малкома

Экс-полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о натурализации бразильских полузащитников «Зенита» Клаудиньо и Малкома.
«Спокойно отношусь к тому, что Малком и Клаудиньо получили гражданство. Не знаю, что здесь комментировать. Наверное, это их решение. Я бы никогда не захотел поменять свое гражданство», - передает слова Дмитрия издание «Спорт-экспресс».
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении бразильским футболистам гражданства РФ.
Малком выступает за петербургский клуб с 2019 года, а Клаудиньо – с 2021 года.
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.. ай чюдо.. а разве оне паменяли свае гражданство.. настоящее бразильское то осталася.. не?.. А-ха-ха-ха! )))
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