Тарасов раскрыл секрет успеха «Зенита»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Тарасов высказался о лидерстве петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Он рассказал, в чем заключается секрет «сине-бело-голубых».

«Зенит» каждый сезон делает очень хорошие, качественные трансферы, которые дают результат - победы, медали и кубки. Не жалеют денег на хороших и качественных игроков», - передает слова Тарасова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что «Зенит» четыре раза подряд становился чемпионом России. В нынешнем розыгрыше петербургский клуб набрал 42 балла с 17 турах и располагается на первой строчке в турнирной таблице, опережая «Спартак» на шесть очков.