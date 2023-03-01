Дзюба высказался о трансфере в «Локомотив»

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба, пополнивший состав «Локомотива» в зимнее трансферное окно, высказался о переходе в стан «железнодорожников».

«Счастлив ли я? Я очень рад. «Локомотив» - большой клуб, хоть сейчас и в непростой ситуации. Это интересный вызов», - поведал 34-летний бомбардир в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в начале прошлого месяца. Между «железнодорожниками» и нападающим был подписан контракт до окончания нынешнего сезона.

В первой части сезона-2022/2023 форвард выступал за турецкий «Адана Демирспор». Он отметился всего одним голом в шести встречах.