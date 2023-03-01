Тарасов оценил перспективы Дзюбы в «Локомотиве»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в стан «железнодорожников».

«Он сразу активно влился. Но, думаю, даже такому игроку, как Дзюба нужна адаптация. Он вольется и еще забьет сто процентов в этом чемпионате и поможет «Локомотиву», - приводит слова Тарасова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что 34-летний Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Стороны подписали краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона.

Первую часть сезона нападающий провел за турецкий «Адана Демирспор», отметившись одним голом в шести встречах.