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Тарасов оценил перспективы Дзюбы в «Локомотиве»

01 Марта 2023 • 10:19 Комментировать

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в стан «железнодорожников».

«Он сразу активно влился. Но, думаю, даже такому игроку, как Дзюба нужна адаптация. Он вольется и еще забьет сто процентов в этом чемпионате и поможет «Локомотиву», - приводит слова Тарасова издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что 34-летний Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно. Стороны подписали краткосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до окончания нынешнего сезона.

Первую часть сезона нападающий провел за турецкий «Адана Демирспор», отметившись одним голом в шести встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Тарасов Артём Дзюба
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