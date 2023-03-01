Тарасов: «Если «Локомотив» вылетит, то пригласим клуб в медиалигу»

Экс-футболист сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался касательно борьбы «железнодорожников» за сохранение прописки в Премьер-лиге.

«По-любому они останутся в лиге. Нужно укрепляться и уже думать о будущем сезоне. Вариант вылета я точно не рассматриваю. Если вылетят, тогда пригласим «Локомотив» к себе в медиалигу», - передает слова Тарасова издание «Спорт-экспресс».

После 17 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 13 баллов и занимает место в зоне стыковых матчей. В первом матче Премьер-лиги после зимнего перерыва «железнодорожники» встретятся с «Ростовом» 4 марта.