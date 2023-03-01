Игрок «Зенита»: «Матчи со «Спартаком» - не на жизнь, а на смерть»

Колумбийский легионер «Зенита» Вильмар Барриос высказался касательно противостояния с московским «Спартаком».

«Спартак» - сильный и принципиальный соперник. Матчи с ним - не на жизнь, а на смерть. Я люблю подобные встречи, когда эмоции настолько накалены», - передает слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что «Зенит» и «Спартак» являются лидерами чемпионата России. После 17 туров петербургский коллектив с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице, а «красно-белые» отстают от них на шесть пунктов. Матчи Премьер-лиги возобновятся в ближайший уик-энд.