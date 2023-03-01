Барриос: «Сейчас стоит самая серьёзная задача за всё моё время в «Зените»

Хавбек петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался насчет чемпионской гонки в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Сейчас перед нами стоит самая серьезная задача за все мое время в «Зените» - получить вторую звезду. Важно воспринимать каждый матч как финал. Только в этом случае мы доберемся до золота», - передает слова колумбийского футболиста издание «Спорт-экспресс».

По итогам 17 туров чемпионата России петербургский коллектив набрал 42 балла и располагается на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым московский «Спартак» на шесть очков.