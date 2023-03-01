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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров не верит в трансфер Захаряна в топ-клуб

01 Марта 2023 • 09:05 Комментировать

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался насчет слухов о возможном переходе хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна в европейский топ-клуб.

«Я не вижу сейчас топового клуба, кто его мог бы пригласить и сразу предоставить место в составе», - приводит слова Владимира «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 19-летнему воспитаннику «бело-голубых» со стороны лондонского «Челси» и стамбульского «Галатасарая».

В текущем сезоне Арсен провел 22 матча на клубном уровне, отметившись тремя голами и шестью ассистами. Его  трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Быстров Арсен Захарян
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