Быстров не верит в трансфер Захаряна в топ-клуб

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров высказался насчет слухов о возможном переходе хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна в европейский топ-клуб.

«Я не вижу сейчас топового клуба, кто его мог бы пригласить и сразу предоставить место в составе», - приводит слова Владимира «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 19-летнему воспитаннику «бело-голубых» со стороны лондонского «Челси» и стамбульского «Галатасарая».

В текущем сезоне Арсен провел 22 матча на клубном уровне, отметившись тремя голами и шестью ассистами. Его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.