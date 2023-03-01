Петржела: «Малком и Клаудиньо получили паспорта, чтобы больше зарабатывать, а не играть за Россию»

Экс-главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможности выступлений натурализованных бразильцев Малкома и Клаудиньо за сборную России.

«Глупо полагать, что Малком и Клаудиньо станут играть за сборную России. Им все равно. Они получили паспорта РФ, чтобы больше зарабатывать, а не играть за Россию», - передает слова чешского специалиста издание «РБ Спорт».

На прошлой неделе стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Малкому и Клаудиньо гражданства РФ.

В текущем сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги после 17 туров. На счету подопечных Сергея Семака 42 балла.