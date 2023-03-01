В «Оренбурге» высказались о контракте Лички

Футбольный функционер Василий Еремякин, занимающий пост президента «Оренбурга», высказался насчет возможного подписания нового контракта с главным тренером команды Марцелом Личкой.

«Это правда, сейчас идет переговорный процесс о продлении контракта с Марцелом. Предварительно обсуждаем сроки и условия договора», - передает слова Еремякина «РБ Спорт».

45-летний чешский специалист занял пост наставника команды в августе 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2023 года.

После 17 туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 25 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.