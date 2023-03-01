Защитник ЦСКА Дивеев - о травме: «Сразу понял - пришёл трындец»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своей травме, которую он получил по ходу сентябрьского поединка против другого столичного коллектива – «Торпедо».

«Боролся с нападающим, приземлился на правую ногу. Тут голеностоп ушёл - и я услышал щелчок. Сразу понял - пришёл трындец. Это моя первая тяжёлая травма. Надеюсь, что последняя», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 23-летний защитник принял участие в десяти встречах, в которых отметился голом и результативной передачей.

Действующее трудовое соглашение Дивеева с «армейским» клубом рассчитано до середины 2024 года.