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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци оценил работу главного тренера «Спартака»

01 Марта 2023 • 08:20 Комментировать

Франко Камоцци, который ранее являлся советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля в стане «красно-белых».

«Абаскаль проделывает отличную работу с молодёжью. Все прогрессируют, а это главное. Этот курс взяли ещё в 2021 году. Посмотрим, куда он приведёт», - передает слова итальянца «РБ Спорт».

Абаскаль занял пост главного тренера «народной команды» летом прошлого года. Под его руководством «красно-белые» занимают второе место после 17 туров Премьер-лиги. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци Гильермо Абаскаль
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