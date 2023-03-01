Камоцци оценил работу главного тренера «Спартака»

Франко Камоцци, который ранее являлся советником экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля в стане «красно-белых».

«Абаскаль проделывает отличную работу с молодёжью. Все прогрессируют, а это главное. Этот курс взяли ещё в 2021 году. Посмотрим, куда он приведёт», - передает слова итальянца «РБ Спорт».

Абаскаль занял пост главного тренера «народной команды» летом прошлого года. Под его руководством «красно-белые» занимают второе место после 17 туров Премьер-лиги. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на шесть пунктов.