Генич оценил шансы «Локомотива» избежать стыковых матчей

Известный комментатор Константин Генич высказался о перспективах московского «Локомотива» во второй половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Не знаю, удастся ли им избежать стыковых матчей. У «Локо» всё для этого есть. Важны игры с прямыми конкурентами. Необходимо набирать очки. Есть надежда, что ситуацию подкорректируют», - передает слова Константина издание «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 13 баллов и занимают 14-е место в турнирной таблице. В рамках 18-го тура Премьер-лиги московский коллектив на выезде встретится с «Ростовом». Матч пройдет 4 марта.