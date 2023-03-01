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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Сатурне» подтвердили запрос Широкову

01 Марта 2023 • 00:53 Комментировать

Хотя бывший бронзовый призер в составе российской сборной на Евро-2008 Роман Широков опроверг слухи о том, что он мог бы стать директором раменского «Сатурна», в руководстве самого клуба подтвердили, что обращались к нему.

Об этом общественности заявил Константин Климов, нынешний генеральный директор «Сатурна». Более того, по его словам, Широков, несмотря на свои слова, на самом деле ответил согласием.

- Да, мы связывались с Романом. Думаю, переговоры на стадии согласия, нежели раздумий. Официальная информация от клуба появится тогда, когда будут подготовлены все необходимые документы, - цитирует слова Климова Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Сатурн Роман Широков Константин Климов
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