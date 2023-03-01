Тихонов поддержал идею «Лиги легенд»

Бывший лучший российский футболист, выигравший эту награду в 1996 году Андрей Тихонов, положительно оценивает новый проект «Лига легенд» - по его словам, такая идея абсолютно необходима отечественному футболу, страдающему от разнообразных ограничений - от международной ситуации до введения Fan ID. Тихонов сам, скорее всего, примет участие в матче, который должен состояться в начале апреля.

- Идея РФС проводить ретро-матчи — правильная. Сейчас у нашего футбола и болельщиков множество ограничений. А матчи под эгидой Лиги легенд, без сомнения, будут собирать зрителей на трибунах, особенно в регионах, - цитирует Тихонова Sport24.