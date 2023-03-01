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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов: «Спартак» поменял своё лицо»

01 Марта 2023 • 00:06 Комментировать

Известный питерский журналист Геннадий Орлов оценил игру московского «Спартака» в первых двух официальных матчах 2023 года. Они состоялись совсем недавно – в рамках Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля дважды обыграли московский «Локомотив», общий счёт – 5:2.

«Давайте посмотрим, как возобновится сезон. Но выглядят они хорошо, очень мобильные, бегут, очень хорош Игнатов. Тут надо сказать, что «Спартак» поменял свое лицо – за клуб играют подавляющее большинство россиян», - цитирует Орлова «РБ Спорт».

Уже в грядущие выходные «Спартак» начнёт свою погоню за «Зенитом» в рамках РПЛ – 4 марта «красно-белые» дома встретятся с непростым соперником – «Уралом», который не проигрывает с Виктором Ганчаренко уже 13 официальных матчей кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов
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