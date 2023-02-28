«У меня все дома» - Широков опроверг слухи о переговорах с «Сатурном»

Бывший футболист российской сборной Роман Широков не ведет переговоры с «Сатурном», заявил об этом он сам, отвечая на вопрос и слухах, появившихся в последний день зимы, на предмет его гипотетического сотрудничества с раменским клубом.

По словам Широкова, становившегося в 2008 году обладателем бронзовой медали на чемпионате Европы, сейчас никаких переговоров он не ведет в принципе, спокойно сидит дома и не помышляет ни о какой футбольной деятельности.

- Нет, я не могу это подтвердить. Я вообще дома. Переговоров ни с кем никаких не веду на данный момент, - цитирует Широкова новостное агентство «РИА Новости».