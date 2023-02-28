Чанов: «Мартинес выиграл награду абсолютно справедливо»

Известный в прошлом голкипер Вячеслав Чанов, в прошлом работавший вратарским тренером ЦСКА, прокомментировал вручение наград за прошедший год. Он считает абсолютно справедливым вручение награды лучшему вратарю по версии ФИФА - аргентинцу Эмилиано Мартинесу.

- Он дважды выиграл по пенальти на ЧМ. Значит, благодаря ему команда дважды прошла дальше. Награда здесь абсолютно справедливая, его взнос в первое место на чемпионате очень большой, - цитирует Чанова Metaratings.ru.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира в Катаре после перерыва в 36 лет.