Масалитин: «Состав «Спартака» мощнее, чем у ЦСКА»

Бывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин, рекордсмен клуба по количеству мячей, забитых за один матч (пять), считает, что нынешний состав клуба уступает конкурентам, в частности, московскому «Спартаку». По его словам, он убедился в этом в прошедшем противостоянии в рамках четвертьфинала Фонбет Кубка России с «Локомотивом», в котором красно-белые выиграли оба матча.

- У «Спартака» более сильный и мощный состав, чем у ЦСКА, у них более квалифицированные футболисты. У них сыгранный коллектив. Игра с «Локомотивом» это еще раз показала, - цитирует слова Масалитина Legalbet.