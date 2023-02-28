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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Состав «Спартака» мощнее, чем у ЦСКА»

28 Февраля 2023 • 22:44 Комментировать

Бывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин, рекордсмен клуба по количеству мячей, забитых за один матч (пять), считает, что нынешний состав клуба уступает конкурентам, в частности, московскому «Спартаку». По его словам, он убедился в этом в прошедшем противостоянии в рамках четвертьфинала Фонбет Кубка России с «Локомотивом», в котором красно-белые выиграли оба матча.

- У «Спартака» более сильный и мощный состав, чем у ЦСКА, у них более квалифицированные футболисты. У них сыгранный коллектив. Игра с «Локомотивом» это еще раз показала, - цитирует слова Масалитина Legalbet.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Валерий Масалитин
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