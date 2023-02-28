Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев положительно оценивает «Лигу Легенд»

28 Февраля 2023 • 22:24 Комментировать

Известный российский специалист, а в прошлом футболист, Валерий Газзаев, положительно оценивает новый проект «Лига Легенд» - по его словам, такая идея абсолютно необходима отечественному футболу. Газзаев призвал к проведению большего количества таких турниров.

- Абсолютно положительно отношусь к этому турниру. Мы должны понимать, что у нашего футбола есть история, которую мы не должны забывать. Такие турниры нужно проводить как можно чаще в каждом регионе Российской Федерации. Это популяризирует футбол, - цитирует слова Газзаева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Газзаев выступал в составе таких клубов, как московские «Локомотив» и «Динамо», а также тбилисское «Динамо».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Лига легенд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
22:58 · Кубок России
Федотов: «Мы охраняли счёт»
22:56 · Кубок России
Сперцян – об игре с ЦСКА: «План был забить и забить как можно больше»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «У нас в ЦСКА – все лидеры»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Состав «Спартака» мощнее, чем у ЦСКА»
22:44 · Кубок России
Быстров: «По сумме двух встреч «Краснодар» оказался явно слабее»
22:42 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Я в шоке, но Мойзес уже очень хорошо понимает русский»
22:33 · Кубок России
Как «Краснодар» взял реванш у ЦСКА - видео видео
22:30 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Будущий уход Антона Миранчука из «Локо» - верное решение»
22:27 · Кубок России
Писарев – об игре «Краснодар» - ЦСКА: «Искры не летели»
22:24 · Россия. Премьер-лига
Газзаев положительно оценивает «Лигу Легенд»
22:18 · Кубок России
«Динамо» Москва – «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России – 1 марта 2023
22:16 · Кубок России
Корнеев: «Краснодар» выглядел таким, каким его хочется видеть»
22:14 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Миранчуки могут объединиться в Европе»
22:05 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Ахмат» сделал супертрансфер, подписав Нене»
22:03 · Кубок России
Сперцян – лучший игрок матча «Краснодар» - ЦСКА
Все новости
Рекомендуем