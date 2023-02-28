Газзаев положительно оценивает «Лигу Легенд»

Известный российский специалист, а в прошлом футболист, Валерий Газзаев, положительно оценивает новый проект «Лига Легенд» - по его словам, такая идея абсолютно необходима отечественному футболу. Газзаев призвал к проведению большего количества таких турниров.

- Абсолютно положительно отношусь к этому турниру. Мы должны понимать, что у нашего футбола есть история, которую мы не должны забывать. Такие турниры нужно проводить как можно чаще в каждом регионе Российской Федерации. Это популяризирует футбол, - цитирует слова Газзаева издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Газзаев выступал в составе таких клубов, как московские «Локомотив» и «Динамо», а также тбилисское «Динамо».