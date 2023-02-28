Селюк: «Ахмат» сделал супертрансфер, подписав Нене»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о появлении в составе грозненского «Ахмата» ивуарийскиого вингера Нене.

«Ахмат» сделал супертрансфер, подписав Нене. Это очень хороший футболист. В играх команды в Турции он это показал и доказал», - приводит слова Селюка «РБ Спорт».

По словам специалиста, вышеназванный футболист обладает очень хорошими навыками для своего возраста – игроку чуть больше, чем через два месяца, исполнится 21 год.

Ранее Нене играл за киевский «Рубикон», донецкий «Олимпик» и словенский «Целе».

«Ахмат» в данный момент занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.