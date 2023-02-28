Рахманович – о Джеко: «Боялся его и восхищался им»

Игрок самарских «Крыльев Советов» Амар Рахманович поделился мнением о своём знаменитом боснийском соотечественнике – форварде «Интера» Эдине Джеко, который за карьеру сменил немало топ-клубов.

«Джеко – это величайший в истории Боснии игрок, которому нет равных. Мне посчастливилось поиграть вместе с ним, даже один или два матча рядом с Джеко – уже везение. Помню, и боялся Эдина, и восхищался им. Не смел взглянуть ему в глаза Джеко и сторонился его в раздевалке», - рассказал Рахманович порталу Sport24.

Эдину Джеко уже в марте исполнится 37 лет, однако боснийский форвард, несмотря на годы, всё ещё играет в топ-клубе – текущий сезон он проводит в миланском «Интере», который идёт в Серии А на второй строчке.

Всего у Джеко в этом сезоне 11 голов и пять ассистов во всех соревнованиях за «нерадзурри».