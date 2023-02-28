Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бородюк: «Спартак» на данный момент доверяет российским молодым футболистам, а «Зенит» делает ставку на иностранцев»

28 Февраля 2023 • 18:47 Комментировать

Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Бородюк высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

Специалист выразил мнение о том, что московский «Спартак» способен бороться с петербургским «Зенитом» за звание лучшей команды России сезона 2022/23, однако тут всё будет зависеть от стиля игры «сине-бело-голубых», который сильно завязан на легионерах.

По словам эксперта, отсутствие трёх-четырёх спортсменов в составе способно доставить большие проблемы команде с берегов Невы, однако в ином случае петербуржцы могут упустить золотые медали лишь сами.

«У каждого клуба свой подход к комплектованию команды, свой путь, своя философия. «Спартак» на данный момент доверяет российским молодым футболистам, а «Зенит» делает ставку на иностранцев», - приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Бородюк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
19:42 · Кубок России
Хаджи: «Спартак» явно сильнее «Локомотива»
19:39 · Кубок России
Корнаухов – о матче «Краснодар» - ЦСКА: «Надеюсь, неожиданностей не будет»
19:28 · Кубок России
Владимир Федотов: «Мы не ждём лёгкой игры, тем более, Кубок»
19:28 · Кубок России
​Чанов оценил игру Лантратова в матче со «Спартаком»
19:19 · Кубок России
Умяров: Игнатов не нарушал правила на Тикнизяне
19:11 · Россия. Премьер-лига
Камоцци не исключил, что Игнатов может перебраться в Европу
19:06 · Россия. Премьер-лига
Агент: При Бердыеве у Джорджевича начинается лучший период карьеры
19:02 · Россия. Премьер-лига
Кечинов верит, что «Спартак» может сделать «золотой дубль»
18:56 · Кубок России
«Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:47 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Спартак» на данный момент доверяет российским молодым футболистам, а «Зенит» делает ставку на иностранцев»
18:43 · Кубок России
​Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу, КДК даст оценку
18:36 · Кубок России
​ЦСКА назвал состав на ответный матч с «Краснодаром»
18:32 · Россия. Премьер-лига
Медина: «От Федотова я перенял бешеный максимализм»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Медина — о Чалове: «Меня восхищает его техника и умение завершать»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Медина: «Я счастлив в ЦСКА, об отсутствии еврокубков не думаю»
Все новости
Рекомендуем