Бородюк: «Спартак» на данный момент доверяет российским молодым футболистам, а «Зенит» делает ставку на иностранцев»

Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Бородюк высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

Специалист выразил мнение о том, что московский «Спартак» способен бороться с петербургским «Зенитом» за звание лучшей команды России сезона 2022/23, однако тут всё будет зависеть от стиля игры «сине-бело-голубых», который сильно завязан на легионерах.

По словам эксперта, отсутствие трёх-четырёх спортсменов в составе способно доставить большие проблемы команде с берегов Невы, однако в ином случае петербуржцы могут упустить золотые медали лишь сами.

«У каждого клуба свой подход к комплектованию команды, свой путь, своя философия. «Спартак» на данный момент доверяет российским молодым футболистам, а «Зенит» делает ставку на иностранцев», - приводит слова Бородюка «Матч ТВ».