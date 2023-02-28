Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «Были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья»

28 Февраля 2023 • 15:56 Комментировать (1)

Легендарный наставник «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением о роли тренера в команде.

Журналист спросил у 69-летнего эксперта о том, имеет ли право специалист выпускать на поле талантливого и забивного футболиста, который при этом тренируется не в полную силу, как это, например, было в случае с Веллитоном при Валерии Карпине.

Романцев заявил, что в случае, если это даёт необходимый результат, в чём и состоит задача тренера, то делать так абсолютно точно можно.

«У меня тоже были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья. Тогда я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. А сыграешь хорошо, сам налью». И такие играли — кровь из носа! Но от стакана потом отказывались», - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Олег Иванович Романцев возглавлял «красно-белый» клуб с 1989 по 2003 год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Веллитон Валерий Карпин Олег Романцев Пиво
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
28 Февраля 2023 в 16:12
ай в такех случаях гов0ряц - не долж0н халоп пиць больше барина.. походу у тя так и был0.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
16:17 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Я бы взял Дзюбу и Глушакова в свою команду, они не умеют проигрывать»
16:16 · Россия. Первая лига
Журавлёв: «Газизов хорошо понимает, что делает»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Агент: Антон Миранчук отработает контракт с «Локомотивом» и уедет в Европу
15:56 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья» 1
15:37 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «В словах Паршивлюка есть доля правды»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Паршивлюк – о тренерах из поколения 90-х: «Они были более голодные до игры»
15:28 · Кубок России
Кавазашвили рассказал, чем его удивил «Локомотив» Галактионова
15:12 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Спартак» поборется за чемпионство в следующем году»
15:10 · Кубок России
Президент «Урала» — о новом формате Кубка России: «Хотели больше играть, вот и получили больше матчей»
15:01 · Кубок России
Рианчо: «Игнатов — талантливый игрок, у него большое будущее»
14:43 · Кубок России
Кузьмичёв: У «Локомотива» есть прогресс, но он не готов бороться со «Спартаком»
14:35 · Кубок России
Кузьмичёв высказался о дебюте Пиняева и Глушенкова за «Локомотив» в матчах со «Спартаком»
14:25 · Кубок России
Тарханов — о Дзюбе: «Он зависимый игрок, нужно снабжать его мячами»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Романцев: Кержаков поступил правильно, возглавив «Кармиотиссу»
14:02 · Кубок России
«С таким судейством «Спартак» точно сможет завоевать Кубок России» — Червиченко
Все новости
Рекомендуем