Романцев: «Были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья»

Легендарный наставник «Спартака» Олег Романцев поделился своим мнением о роли тренера в команде.

Журналист спросил у 69-летнего эксперта о том, имеет ли право специалист выпускать на поле талантливого и забивного футболиста, который при этом тренируется не в полную силу, как это, например, было в случае с Веллитоном при Валерии Карпине.

Романцев заявил, что в случае, если это даёт необходимый результат, в чём и состоит задача тренера, то делать так абсолютно точно можно.

«У меня тоже были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья. Тогда я говорил: «Если завтра плохо сыграешь, в команде больше не появляйся. А сыграешь хорошо, сам налью». И такие играли — кровь из носа! Но от стакана потом отказывались», - приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Олег Иванович Романцев возглавлял «красно-белый» клуб с 1989 по 2003 год.