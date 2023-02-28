Романцев: «В словах Паршивлюка есть доля правды»

Легендарный наставник «Спартака» Олег Романцев прокомментировал слова бывшего «красно-белого» футболиста Сергея Паршивлюка, сравнившего нынешнее поколение игроков с поколением игроков при Валерии Карпине.

«В словах Сергея [Паршивлюка] есть доля правды. Не зря говорят, что голодный волк лучше рыщет добычу. Он злее и хочет наперекор всему добиться цели. Как нынче модно говорить, более мотивирован», - цитирует Романцева «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что в то время спортсмены жили игрой и любили этот вид спорта, что помогало добиваться значимых результатов и становиться большими профессионалами.