Паршивлюк – о тренерах из поколения 90-х: «Они были более голодные до игры»

Бывший игрок московского «Спартака» Сергей Паршивлюк заявил, что поколение игроков при Валерии Карпине было намного талантливее по сравнению с нынешним в связи с предоставляемыми футболистам условиями.

«Любой тренер из поколения 90-х, который у меня был, на тренировках делал все игровые элементы лучше любого из нас. Почему так — не знаю. Может быть, их от футбола ничто не отвлекало, они были более голодные до игры», - приводит слова 33-летнего спортсмена «Спорт-Экспресс».

Паршивлюк добавил, что у нынешнего поколения футболистов есть все условия для развития, но они воспринимают их как данность, а не как привилегию.