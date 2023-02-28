Тарханов: «Спартак» поборется за чемпионство в следующем году»

Бывший главный тренер екатенинбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о шансах московского «Спартака» в борьбе за чемпионский титул Премьер-лиги.

«Чемпионство в этом сезоне? Не думаю. Видно, что Абаскаль закладывает хороший фундамент, но думаю, что команда реально поборется за чемпионство в следующем году. Предпосылки к есть», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 36 баллов после 17 туров. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от идущего первым петербургского «Зенита» на шесть пунктов.