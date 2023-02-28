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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: Кержаков поступил правильно, возглавив «Кармиотиссу»

28 Февраля 2023 • 14:12 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об Александре Кержакове, который недавно возглавил кипрскую «Кармиотиссу».

«Считаю, что Александр поступил правильно. Сидеть и ждать у моря погоды не в его характере. Это он доказал еще игроком, когда из благополучного «Зенита» сорвался в испанскую «Севилью», — приводит слова Романцева издание «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что Кержаков любит новые вызовы, поэтому он будет болеть за экс-наставника «Пари НН» в новом клубе.

«Кармиотисса» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 27 очков за 25 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кержаков Олег Романцев чемпионат Кипра Кармиотисса
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