Романцев: Кержаков поступил правильно, возглавив «Кармиотиссу»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался об Александре Кержакове, который недавно возглавил кипрскую «Кармиотиссу».

«Считаю, что Александр поступил правильно. Сидеть и ждать у моря погоды не в его характере. Это он доказал еще игроком, когда из благополучного «Зенита» сорвался в испанскую «Севилью», — приводит слова Романцева издание «Спорт-Экспресс».

Специалист добавил, что Кержаков любит новые вызовы, поэтому он будет болеть за экс-наставника «Пари НН» в новом клубе.

«Кармиотисса» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 27 очков за 25 туров.