Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тукманов – о Туфане Садыгове: «Если у него получается в бизнесе, это не значит, что он состоявшийся футбольный руководитель» эксклюзив

28 Февраля 2023 • 16:00 Комментировать

Советский футболист Александр Тукманов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил работу акционера «Химок» Туфана Садыгова в клубе.

- Вы ранее подвергли критике руководство «Торпедо», сказали, там нет футбольных людей. Поэтому команда выступает из рук вон плохо. В «Химках» Туфан Садыгов является акционером команды и любит футбол, но у него не получается.

«Человек любит футбол, но он в нём не разбирается. Поэтому, чехарда идёт. Надо доверять людям, которые разбираются в футболе, любят футбол, и которые стоит выше уровня тех, которые считают себя любителями этого вида спорта. При этом, никого не обижая, профессионалы должны заниматься своим ремеслом. Если у него получается в бизнесе – молодец. Значит, он состоявшийся бизнесмен, но не тренер или руководитель. Поэтому всё это логично», - сказал Тукманов.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Тукманов РПЛ Туфан Садыгов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Февраля
16:17 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Я бы взял Дзюбу и Глушакова в свою команду, они не умеют проигрывать»
16:16 · Россия. Первая лига
Журавлёв: «Газизов хорошо понимает, что делает»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Агент: Антон Миранчук отработает контракт с «Локомотивом» и уедет в Европу
15:56 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Были орлы, которые, случалось, приезжали в Тарасовку с похмелья» 1
15:37 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «В словах Паршивлюка есть доля правды»
15:30 · Россия. Премьер-лига
Паршивлюк – о тренерах из поколения 90-х: «Они были более голодные до игры»
15:28 · Кубок России
Кавазашвили рассказал, чем его удивил «Локомотив» Галактионова
15:12 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Спартак» поборется за чемпионство в следующем году»
15:10 · Кубок России
Президент «Урала» — о новом формате Кубка России: «Хотели больше играть, вот и получили больше матчей»
15:01 · Кубок России
Рианчо: «Игнатов — талантливый игрок, у него большое будущее»
14:43 · Кубок России
Кузьмичёв: У «Локомотива» есть прогресс, но он не готов бороться со «Спартаком»
14:35 · Кубок России
Кузьмичёв высказался о дебюте Пиняева и Глушенкова за «Локомотив» в матчах со «Спартаком»
14:25 · Кубок России
Тарханов — о Дзюбе: «Он зависимый игрок, нужно снабжать его мячами»
14:12 · Россия. Премьер-лига
Романцев: Кержаков поступил правильно, возглавив «Кармиотиссу»
14:02 · Кубок России
«С таким судейством «Спартак» точно сможет завоевать Кубок России» — Червиченко
Все новости
Рекомендуем