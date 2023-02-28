Советский футболист Александр Тукманов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил работу акционера «Химок» Туфана Садыгова в клубе.

- Вы ранее подвергли критике руководство «Торпедо», сказали, там нет футбольных людей. Поэтому команда выступает из рук вон плохо. В «Химках» Туфан Садыгов является акционером команды и любит футбол, но у него не получается.

«Человек любит футбол, но он в нём не разбирается. Поэтому, чехарда идёт. Надо доверять людям, которые разбираются в футболе, любят футбол, и которые стоит выше уровня тех, которые считают себя любителями этого вида спорта. При этом, никого не обижая, профессионалы должны заниматься своим ремеслом. Если у него получается в бизнесе – молодец. Значит, он состоявшийся бизнесмен, но не тренер или руководитель. Поэтому всё это логично», - сказал Тукманов.