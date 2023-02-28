Перейра оценил свою форму после матча с «Локомотивом»

Полузащитник столичного «Спартака» Кристофер Перейра рассказал о своих кондициях после матча против «Локомотива» в плей-офф Кубка России. «Красно-белые» выиграли со счетом 4:2 и пробились в следующий раунд турнира.

«Чувствую себя хорошо, работаю над тем, чтобы поскорее набрать оптимальную форму. Счастлив, что снова могу помогать команде добиваться поставленных целей», - приводятся слова футболиста на официальном канале клуба в ютубе.

Следующий матч «Спартак» проведет против екатеринбургского «Урала» в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоится в субботу, 4 марта.