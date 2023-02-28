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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тавареш высказался о победе над «Локомотивом»

28 Февраля 2023 • 13:46 Комментировать

Португальский защитник Томаш Тавареш, пополнивший ряды московского «Спартака» в зимнее трансферное окно, высказался о результате ответного матча против «красно-белых» в ¼ финала Кубка России. В дерби команда Абаскаля выиграла со счетом 4:2.

«Мы хорошо сыграли. «Локомотив» отличная команда, но я думаю только о «Спартаке», - приводятся слова футболиста на страницах издания «Спорт-экспресс».

По итогам двухматчевого противостояния «красно-белые» одолели «Локомотив» со счетом 5:2 и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. «Железнодоржники», несмотря на неудачу, продолжат борьбу за титул в Пути регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Томаш Тавареш
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