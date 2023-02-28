Игрок «Торпедо»: «Мечтаю выступать за «Реал»

Полузащитник Юрий Журавлёв, выступающий за московское «Торпедо», рассказал, что мечтает поиграть за мадридский «Реал».

«Если честно, я не думаю о Европе. Если будут предложения, то можно рассмотреть. Но я иду от игры к игре. У меня есть мечта играть за «Реал» (Мадрид)», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

26-летний футболист пополнил ряды столичного коллектива в зимнее трансферное окно. В первой половине нынешнего сезона хавбек выступал за грозненский «Ахмат». Журавлёв принял участие в 12 поединках Российской премьер-лиги, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.