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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Торпедо»: «Мечтаю выступать за «Реал»

28 Февраля 2023 • 13:05 Комментировать

Полузащитник Юрий Журавлёв, выступающий за московское «Торпедо», рассказал, что мечтает поиграть за мадридский «Реал».

«Если честно, я не думаю о Европе. Если будут предложения, то можно рассмотреть. Но я иду от игры к игре. У меня есть мечта играть за «Реал» (Мадрид)», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

26-летний футболист пополнил ряды столичного коллектива в зимнее трансферное окно. В первой половине нынешнего сезона хавбек выступал за грозненский «Ахмат». Журавлёв принял участие в 12 поединках Российской премьер-лиги, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Юрий Журавлёв
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