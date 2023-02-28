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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент рассказал о состоянии Изидора

28 Февраля 2023 • 12:43 Комментировать

Агент Эммануэль Лакруа, который работает  с форвардом «Локомотива» Вильсоном Изидором, дал комментарий насчёт состояния игрока.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Вильсон Изидор мог оказаться в «Лионе». Трансфер француза сорвался по причине проваленного медицинского осмотра.

«Сейчас Вильсон проходит лечение. Всё идёт по плану. Точно сказать, когда вернётся на поле, пока нельзя», - сказал Лакруа, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Добавим, что «Локомотив» после первой части сезона занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне переходных игр.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор Эммануэль Лакруа
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