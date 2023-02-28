​Агент рассказал о состоянии Изидора

Агент Эммануэль Лакруа, который работает с форвардом «Локомотива» Вильсоном Изидором, дал комментарий насчёт состояния игрока.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Вильсон Изидор мог оказаться в «Лионе». Трансфер француза сорвался по причине проваленного медицинского осмотра.

«Сейчас Вильсон проходит лечение. Всё идёт по плану. Точно сказать, когда вернётся на поле, пока нельзя», - сказал Лакруа, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Добавим, что «Локомотив» после первой части сезона занимает 14-е место в турнирной таблице, то есть располагается в зоне переходных игр.