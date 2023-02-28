​Салихова отреагировала на то, что в «Зените» считают себя самым популярным клубом в России

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева. Недавно он заявил, что питерцы являются самым популярным футбольным клубом в России.

«Зенит» считает себя самым популярным клубом? Фиг с ними. Они живут в другой реальности», заявила Салихова, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. Лидируют питерцы и в текущем сезоне Премьер-лиги, опережая второй «Спартак» на шесть зачётных баллов. Впереди 13 туров чемпионата.