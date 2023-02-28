Агент: «Абаскаль приехал в Россию, чтобы сделать себе имя»

Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Гильермо приехал не пересидеть до следующей команды, а сделать себе в России имя, пока у него это получается. Плюс он рыжий. Лобановский всегда говорил, что в команде должен быть рыжий на фарт», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что испанский специалист занял пост главного тренера «красно-белых» летом прошлого года. Под его руководством «народная команда» набрала 36 баллов и занимает второе место в таблице Премьер-лиги после 17 сыгранных туров.