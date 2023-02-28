Булыкин оценил уровень футбола в матче «Спартак» - «Локомотив»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об уровне футбола во вчерашнем матче между «Спартаком» и «железнодорожниками» в плей-офф Кубка России.

«Игра понравилась. Понравилось, как команды стали играть в прессинг на чужой половине поля, интенсивность матча и голы - на загляденье. Дерби удалось. Игра получилась хорошей по всем компонентам», - приводит слова Дмитрия издание «Чемпионат».

«Спартак» обыграл «Локомотив» по сумме двух матчей с общим счетом 5:2. Подопечные Гильермо Абаскаля пробились в полуфинал Пути РПЛ, а «железнодорожники» продолжат сражаться за трофей в Пути регионов.