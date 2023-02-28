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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Дюрица рассказал, почему в своё время не получил российское гражданство

28 Февраля 2023 • 11:13 Комментировать

Экс-футболист «Локомотива» Ян Дюрица сообщил, что в своё время у него была возможность получить российское гражданство. Впрочем, словак на такой шаг не пошёл.

«При разговоре с агентом - отказался от этого варианта, ведь тогда бы у меня забрали словацкий паспорт. Не во всех странах можно иметь два гражданства - Словакия одна из них», - поделился воспоминаниями Дюрица, чьи слова приведены на страницах sport24.

Ян Дюрица был игроком «Локомотива» в 2009-2013 годах. В составе «железнодорожников» словацкий футболист стал бронзовым призёром чемпионата России (2014), а также завоёвывал кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ян Дюрица
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