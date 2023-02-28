​Дюрица предположил, почему Малком и Клаудиньо решили получить паспорта России

Бывший игрок «Локомотива» Ян Дюрица высказался о получении Малкомом и Клаудиньо российских паспортов. По мнению словака, игроки «Зенита» пошли на такой шаг из-за действующего в России лимита на легионеров.

«Всё дело в лимите, теперь они не легионеры и играть будут ещё больше. Малком и Клаудиньо - классные футболисты, которые считают, что они заслужили свои места в «Зените», - высказался Дюрица, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В обозримом будущем при прохождении определённых процедур Малком и Клаудиньо смогут выступать за национальную сборную России. Но для смены футбольного гражданства каждый из них должен прожить в России как минимум пять лет.