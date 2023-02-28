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Джикия назвал топ-3 лучших тренеров года

28 Февраля 2023 • 11:02 Комментировать

Защитник и капитан сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия поучаствовал в голосовании The Best. Он определил лучших тренеров прошлого года.

Лучшим наставником, по мнению российского футболиста, стал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. На вторую позицию Георгий поставил рулевого национальной команды Марокко Валида Реграги. Третьи стал наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Лучшим тренером по версии ФИФА стал рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони. В тройку также были включены Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола.

Под руководством Скалони аргентинская сборная выиграла ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Дидье Дешам Георгий Джикия
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