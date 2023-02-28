Карпин выбрал лучшего тренера 2022 года

Наставник сборной России Валерий Карпин принял участие в голосовании за лучшего тренера 2022 года по версии ФИФА. На первое место он поставил рулевого мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Вторым, по версии Валерия Георгиевича, стал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Тройку замкнул наставник национальной команды Франции Дидье Дешам.

Примечательно, что Карпин не включил в топ-3 Лионеля Скалони, победившего в итоговом голосовании. Под его руководством сборная Аргентины стала чемпионом мира на мундиале в Катаре, обыграв в финальном матче Францию (3:3, 4:2 – по пенальти).