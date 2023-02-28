Слуцкий рассказал, сколько может стоить Головин

Экс-наставник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о карьере российского полузащитника Александра Головина, недавно продлившего контракт с «Монако».

«Не нужно Александру быть свободным агентом, чтобы перейти в топ-клуб. Если Головина захочет купить клуб, который лучше «Монако», они точно могут потратить на него € 30 млн и выше», - поведал специалист в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, что новое трудовое соглашение Головина с монегасками рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр сыграл 24 встречи, записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.