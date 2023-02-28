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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий рассказал, сколько может стоить Головин

28 Февраля 2023 • 10:51 Комментировать

Экс-наставник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Леонид Слуцкий поделился мнением о карьере российского полузащитника Александра Головина, недавно продлившего контракт с «Монако».

«Не нужно Александру быть свободным агентом, чтобы перейти в топ-клуб. Если Головина захочет купить клуб, который лучше «Монако», они точно могут потратить на него € 30 млн и выше», - поведал специалист в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, что новое трудовое соглашение Головина с монегасками рассчитано до середины 2026 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр сыграл 24 встречи, записав на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Леонид Слуцкий Александр Головин
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