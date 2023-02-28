Лахиялов — о Хиддинке в «Анжи»: «Ему были предоставлены все условия, но он не справился со своими обязанностями»

Бывший нападающий «Анжи» Шамиль Лахиялов поделился мнением о работе известного тренера Гуса Хиддинка в Махачкале. Напомним, нидерландский специалист возглавлял «Анжи» с 2012 по 2013 год.

Лахиялов считает, что Хиддинк не справился со своими обязанностями, не сумев наладить атмосферу внутри коллектива.

«Ему предоставили все условия, он не справился. В команде стали возникать группировки, разногласия. Он не объединил команду», — приводит слова Лахиялова Sport24.

Напомним, что помимо «Анжи», ранее Хиддинк также возглавлял сборные России, Нидерландов, Австралии, Турции и Южной Кореи. Кроме того, специалист работал с клубами, среди которых были мадридский «Реал» и лондонский «Челси».