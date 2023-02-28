Агент Бальде: «Голы за «Спартак» обязательно будут»

Футбольный агент Федерико Пасторелло, который представляет интересы нападающего московского «Спартака» Кейта Бальде, высказался касательно отсутствия голов у игрока в этом году.

«Отсутствие голов не огорчает Кейта, голы за «Спартак» обязательно у Бальде будут. Самое главное не его голы, а чтобы «Спартак» добивался успеха», - цитирует агента Metaratings.ru.

В текущем году сенегальский нападающий принял участие в двум поединках за «народную команду». В этих встречах он не отметился голевыми действиями.

27-летний африканец пополнил ряды «народной команды» в августе 2022 года. Стороны заключили контракт до завершения сезона-2024/2025.