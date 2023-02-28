Слуцкий рассказал, способен ли «Спартак» конкурировать с «Зенитом»

Бывший наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге между столичным «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

«По качеству игры «Спартак» точно будет конкурентоспособным «Зениту». Будет ли этого достаточно для ликвидирования очкового гандикапа, я не знаю», - высказался специалист в эфире ютуб-канала «Коммент.Шоу».

В последнем матче «Зенит» победил «Волгу» со счетом 3:0, а «Спартак» одолел «Локомотив» (4:2).

По итогам 17 туров Премьер-лиги питерцы лидируют в турнирной таблице, опережая «красно-белых» на шесть баллов.