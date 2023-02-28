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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко оценил готовность «Спартака» к возобновлению РПЛ

28 Февраля 2023 • 09:14 Комментировать

Экс-футболист лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением о готовности московского «Спартака» к возобновлению сезона Российской премьер-лиги.

«Спартак» готов ко второй части сезона. Все бегут в атаку и назад тоже, команда физически хорошо готова. То же самое можно сказать о «Локомотиве», по такой игре они точно выберутся из низов», - передает слова Павлюченко издание Metaratings.ru.

В ответном матче ¼ финала Кубка России «Спартак» победил «Локомотив» со счетом 4:2.

В первом поединке Премьер-лиги после перерыва «красно-белые» на «Открытие Банк Арене» встретятся с екатеринбургским «Уралом». Игра состоится в субботу, 4 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Павлюченко
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