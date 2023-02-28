Газзаев: «Считал, что Жо станет звездой мирового уровня»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о решении бразильского форварда Жо завершить игровую карьеру.

«Считал, что Жо станет звездой мирового уровня. Но свой потенциал он не использовал на 100%. Не знаю, что ему помешало. Хочу, чтобы у него жизнь после карьеры сложилась успешно», - цитирует Газзаева «Спорт-экспресс».

Жо защищал цвета «армейского» клуба с 2006 по 2008 год. За москвичей бразильский нападающий провел 77 поединков, в которых отметился 44 забитыми мячами и десятью голевыми передачами. В Европе он известен по выступлениям за «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Галатасарай».