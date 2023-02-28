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Тарханов сравнил Дзюбу с Холанном

28 Февраля 2023 • 08:19 Комментировать

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба - зависимый игрок. Будет средняя линия активно играть - значит, от Дзюбы будет больше пользы. Даже Холанн был незаметен в матче ЛЧ. Он тоже зависит от того, как действует команда», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. С ним был подписан трудовое договор, рассчитанный до окончания нынешнего сезона. За «железнодорожников» Артём провел два матча, в которых не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Артём Дзюба
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