Тарханов сравнил Дзюбу с Холанном

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о нападающем московского «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«Дзюба - зависимый игрок. Будет средняя линия активно играть - значит, от Дзюбы будет больше пользы. Даже Холанн был незаметен в матче ЛЧ. Он тоже зависит от того, как действует команда», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в зимнее трансферное окно. С ним был подписан трудовое договор, рассчитанный до окончания нынешнего сезона. За «железнодорожников» Артём провел два матча, в которых не отметился голевыми действиями.