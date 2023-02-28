Галактионов рассказал, давит ли Дзюба авторитетом на молодежь «Локомотива»

Рулевой московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нападающем команды Артёме Дзюбе. В разговоре с клубной пресс-службой он заявил, что 34-летний форвард не давит своим авторитетом на молодых футболистов команды.

Тренер отметил, что за ближайшие недели им нужно совместить встраивание Артёма в состав команды, а также коллективную игру и результат.

«Это всё сложно, но мы над этим работаем. Надеемся, что в ближайших играх мы это увидим», - сказал тренер.

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в зимнее трансферное окно, заключив трудовое соглашение до окончания нынешнего сезона.