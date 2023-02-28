Даниил Денисов: «Спартак» исторически самый известный, самый титулованный клуб России»

В рамках ¼ финала Кубка России «Спартак» на своем поле переиграл «Локомотив» со счетом 4:2. После завершения встречи защитнику «красно-белых» Даниилу Денисову задали вопрос, считает ли он свою команду самой популярной в стране.

«Спартак» исторически это самый известный, самый титулованный клуб. Сейчас немного времена поменялись, есть медиа, и популярность создает медиактивность. И тут наши работники никому не уступают», - передает слова футболист издание «РБ Спорт».

В чемпионате России «Спартак» набрал 36 баллов и после 17 туров занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.